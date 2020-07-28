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بعد إصابة 18 لاعبا بكورونا.. الإنتاج الحربى: سنجرى مسحة أسبوعية لكل اللاعبين ..فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال  خالد مهدى، مدير الكرة بـالإنتاج الحربى، إنه يتم اجراء كل اسبوع مسحة جديدة لللاعبين بالفريق، لافتًا إلى أنه اصيب 18 لاعبا من أعضاء الفريق بفيروس كورونا ويتم إجراء المسحات بشكل دورى لحين عودة الدورى.

واضاف مهدى فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن حالات الاصابة كلها بين صفوف الفريق كانت بدون أعراض، منوهًا أن الاصابات ظهرت بعد أن قررنا عمل المعسكر فى مدينة شرم الشيخ وبعد اسبوع وجدنا شكوى بين أحد اللاعبين وظهرت تلك الاصابات بعدها.

وتابع: عزلنا اللاعبين فور عمل المسحات لحين ظهور نتيجة التحاليل والمصابين تم التعامل معهم بحذر وعمل مسحة جديدة لهم للتأكد من حالتهم الصحية، وحضر منهم 14 مصاب من الفريق بينما 4 ظهر عليهم أعراض فالتزموا المنزل.

وأوضح أن الـ14 لاعب الذى تم اعادة المسحات لهم ظهر 5 منهم سلبى، مضيفًا أن الكابتن مختار سيخضع لمسحة اليوم للتعرف على حالته الصحية، مؤكدًا أن التمرينات لم تتوقف وجارية بالاعداد الموجودة.
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