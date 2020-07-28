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فن

شاهد.. تامر هجرس وابنته في أحدث صورة عبر إنستجرام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له مع ابنته تمارا وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق تامر هجرس على الصورة قائلا: "طفلتي الصغيره ، محظوظ أني باباكي ، قلبك من دهب ، روحك كلها حب ، شمس الابتسامة ، الضحكة اللي بترفعني إلى أعلى سحابة ، بتزيدي حكمة و قوه ، انتي هديتي من ربنا ، خليكي كويسه و بخير عشان تخلي العالم افضل انهارده و كل يوم ، قلبي معك دايما ، ربنا يحفظك و يحميكي و يهديكي الصراط المستقيم دائما يا حبيبتي يا تمتما بحبك ".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
-قمر ربنا يخليهالك
- الصوره تجنن انتوا قمرات
- العيله بتنور 

ويذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.
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