شاهد.. تامر هجرس وابنته في أحدث صورة عبر إنستجرام

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له مع ابنته تمارا وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق تامر هجرس على الصورة قائلا: "طفلتي الصغيره ، محظوظ أني باباكي ، قلبك من دهب ، روحك كلها حب ، شمس الابتسامة ، الضحكة اللي بترفعني إلى أعلى سحابة ، بتزيدي حكمة و قوه ، انتي هديتي من ربنا ، خليكي كويسه و بخير عشان تخلي العالم افضل انهارده و كل يوم ، قلبي معك دايما ، ربنا يحفظك و يحميكي و يهديكي الصراط المستقيم دائما يا حبيبتي يا تمتما بحبك ".





وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

-قمر ربنا يخليهالك

- الصوره تجنن انتوا قمرات

- العيله بتنور





ويذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.





ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.