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ما يغلاش عليك.. المالية: 20% دعما لحاملي بطاقات التموين فى المبادرة.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة ما يغلاش عليك توفر للمواطنين كافة المنتجات والسلع الاليكترونية والتموينية، لافتًا إلى أنه من الممكن معرفة كافة الأماكن والمحال التجارية المشاركة فى المبادرة من على الموقع الاليكتروني الخاص بالمبادرة.


وأضاف مساعد وزير المالية، خلال حديثه ببرنامج " صباحنا مصرى" المذاع على فضائية  المصرية، أن الاوكازيون العادى يختلف عن مبادرة ما يغلاش عليك لأن المبادرة مستمرة طوال العام، بينما الاوكازيون له مواسم معينة، منوهًا بأن الدعم لحاملى بطاقة التموين يصل إلى 20% من ثمن السلع فى المبادرة.

وأوضح أن الدولة توفر الدعم لمتوسطى ومحدودى الدخل الدعم من خلال شراء المنتجات، بخصومات تصل إلى ألف جنيه كحد أقصى للأسرة الواحدة والشراء سيكون عن طريق الموقع الاليكترونى او من خلال الشركة أو المحل التجارى المشارك فىا لمبادرة، مشيرًا إلى ان الشحن يكون على المستهلك."،
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