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محافظات

تعافي وخروج ١٦١ حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزي بقنا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أعلن المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافي وخروج ١٦١ حالة  مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الوقف المركزي منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.

أشار شلبى، إلى أنه تم التأكد من إلتزام جميع العاملين بارتداء الكمامات و الجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة بالمطبخ، كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات.

وأوضح السكرتير العام، بأن الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة.

وأكد شلبى، أن جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة فى الصيدلية بكميات جيدة، و أن مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة.

واستمع شلبى، من مدير المستشفى خلال تفقده إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل الأخرى وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

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تعافي وخروج ١٦١ حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزي بقنا
تعافي وخروج ١٦١ حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزي بقنا
تعافي وخروج ١٦١ حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزي بقنا
تعافي وخروج ١٦١ حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزي بقنا
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