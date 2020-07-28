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تعليم

رئيس قطاع التعليم الفني يضبط غشاشا و4 موبايلات في إحدى لجان الدبلومات الفنية اليوم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:46 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تفقد اليوم الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم ، و هاشم علي جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، سير امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في عدد من لجان محافظة القاهرة وهي لجان ( الشهيد محمد مبروك التجارية بنات ، و مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية)

جاء ذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة والمديرية  للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وخلال جولة رئيس قطاع التعليم الفني بلجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية رقم (12) إدارة شرق مدينة نصر، تم ضبط الطالب "ع .ز" أثناء امتحان مادة الرياضيات العامة (شعبة صناعة زخرفية وإعلام) بحوزته ورقة بها إجابة تخص ذات المادة الامتحانية يقوم بالغش منها،  كما عثر معه على هاتف محمول، كما تم ضبط عدد (4) أجهزة محمول بنفس ذات اللجنة الفرعية مع أربع طلاب

وعلى الفور تم استدعاء العضو القانوني باللجنة وتكليفه بعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المذكورة، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وجاري التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشئون القانونية.

ومن جانبه ، أهاب محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بأبنائه الطلبة والطالبات بالالتزام  بالتعليمات والضوابط ومن لم يلتزم يتعرض للمحاسبية والمساءلة القانونية والعقوبات
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