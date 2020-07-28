أخبار جامعة القاهرة.. فتح باب التحويلات بجميع الكليات 9 أغسطس.. عقد اختبارات القدرات 8 أغسطس.. وصدى البلد ينشر كل ما تريد معرفته عن نظام الالتحاق بكليات التربية الرياضية

رئيس جامعة القاهرة :

- التحويلات تتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات

- الأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2021/2020، لمدة شهر اعتبارًا من 9 أغسطس وحتى 9 سبتمبر، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القاهرة على الرابط: https://eservices.cu.edu.eg/





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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية (البكالوريوس/الليسانس والدراسات العليا) وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه من خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة القاهرة إلكترونيًا بسهولة، موضحًا أن خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.





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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية





كما أوضح الدكتور الخشت أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مضيفًا أن التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق الجامعة.





وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى إن التحويلات تتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة. وأكد على التزام كليات جامعة القاهرة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.





وعلى صعيد آخر .. وافق المجلس الاعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 8/8/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات





حيث أعلنت كلية الاعلام بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل الالكتروني لاختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية وذلك اعتبارا من يوم 6 أغسطس على أن يتم اجراء الامتحانات يوم 8 من نفس الشهر





وقد نشر الموقع الرسمي للكلية الإجراءات التي يتبعها الطالب أثناء عملية التسجيل كالاتي :-





1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.





2- يقوم الطالب بعملية التسجيل للاختبار باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به.





3- سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس -اسم الطالب -الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.





4- ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحدده

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات ( كلية الإعلام )، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.





6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع الطالب إيصالا يشمل أنواع القدرات ( كلية الإعلام ) التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.





7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.





8- تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني

وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.





9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها،وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك،حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.





10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.





من جانبه كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عن شكل النموذج الخاص باختبار القدرات الذي سيجريه الطلاب المتقدمون للكلية ، وأوضحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الاختبار عبارة عن ورقتي أسئلة في مجالات متعددة مثل التاريخ والجغرافيا والأدب والرياضة والفنون إضافة إلى أبرز الاختراعات والشخصيات المصرية والعالمية وفقا للأسئلة التي يحددها مكتب التنسيق.





وأردفت "مصطفى" أن الاسئلة ستكون منها اسئلة اختيارية ومنها أسئلة ضع علامة صح أو خطأ وعلى الطالب اجتياز هذا الاختبار خلال 90 دقيقة ، وشددت عميدة إعلام على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين للإختبارات بالمواعيد المحددة لكل طالب ومن يتخلف عن الميعاد المحدد له يتم النظر في أمره من خلال مكتب التنسيق.





أقرت كليات التربية الرياضية ، اختبارات القدرات الخاصة بها والتي يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية اجتيازها ، وحصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من إجمالى درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وتتمثل هذه الاختبارت في :-

1- الاختبار الطبي والقوام " لائق أو غير لائق "

2- الاختبار الشخصي " لائق أو غير لائق "

3- الاختبار البدني والمهارة 70 درجة

4- اختبار المعلومات العامة في التخصص 30 درجة

5- اختبار التربية الرياضية والذي يتكون من 30 سؤالا خلال 45 دقيقة

مع مراعاة الحضور بالملابس الرياضية المناسبة وهي فانلة بدون أكمام - بنطلون قصير - شورت- حذاء خفيف - جورب قصير أبيض- لباس بحر مايوه و بالنسبة للطالبات بلوزة وبنطلون تدريب - حذاء خفيف- جورب أبيض.



