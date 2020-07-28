بـ تاتو على الكتف .. شيما الحاج تثير الجدل بإطلالة سوداء





وأطلت شيما الحاج على جمهورها بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية "توب" باللون الأسود مجسما يبرز أنوثتها، مع جيب سوداء بتصميم البليسيه.









وانتعلت شيما الحاج حذاء ذا كعب عال باللون الأسود يبرز قوامها الرشيق.









وتركت خصلات شعرها بطريقة ناعمة أعلى الكتف لإبراز أنوثتها الجذابة.









ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج الساحر المرتكز على الألوان الترابية، ففضلت الظهور باللون البني في الشفاه، مع تحديد العين بالكحل الأسود.









وأثارت الجدل بالتاتو كبير الحجم على منطقة الكتف.







