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تعليم

إعلان نتائج امتحانات جامعة الزقازيق بحد أقصى 25 أغسطس القادم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:36 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
توجه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بالشكر إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ما يقوم به من جهد متميز، وتحقيق إنجازات حقيقية وتنفيذ المشروعات الحيوية بمختلف القطاعات والتي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال إنعقاد مجلس جامعة الزقازيق الدوري في جلسته رقم 530 ،اليوم ، الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 برئاسة الدكتور عثمان شعلان وبمشاركة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،وحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون لدراسات العليا والبحوث ، وعمداء الكليات،.
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ومن جانبه ، تقدم محافظ الشرقية بالتهنئة لأعضاء مجلس الجامعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ،داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام على وطننا الغالي والأمة العربية و الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا أن الجامعة والمحافظة شركاء في تحقيق التنمية بمختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة للمواطن الشرقاوى ، بالإضافة إلى حل المشكلات،والمرور من الأزمات التي نواجهها بأقل الخسائر ،مشيرًا إلي أنه يتم التعامل بكل قوة وحزم مع ملفات التعدي على أملاك الدولة،والتصالح في مخالفات البناء ،بالإضافة إلي تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية والهامة بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات (الكهرباء، الطرق، الأنفاق ،مياه الشرب و الصرف الصحي،...) .

بدأ إجتماع مجلس الجامعة بتكريم الدكتورةميرفت عسكر لبلوغها السن القانوني للمعاش ، حيث قدم لها رئيس الجامعة درع جامعة الزقازيق وهدية تذكارية تعبيرًا رمزيًا عن الشكر والتقدير على ما قدمته من دور وطني وأدائها لرسالتها العلمية والأكاديمية بكل إخلاص وتفاني في سبيل خدمة الجامعة وتحقيق تقدمها وريادتها بين الجامعات المصرية .

كما أهداها محافظ الشرقية درع المحافظة وذلك تقديرًا لها ولعطاءاتها المخلصة واسهاماتها المتميزة خلال فترة عملها بجامعة الزقازيق،متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق .

ومن جهتها ،أعربت د.ميرفت عسكر عن خالص شكرها وامتناها لهذا التكريم ،مؤكدة أنه خلال فترة عملها بالجامعة تعاونت مع نخبة متميزة من الأساتذة و العلماء و الأكاديمين من أبناء جامعتنا العريقة ،حيث شاركوها طريق الكفاح و العمل على قلب رجل واحد من أجل رفع اسم جامعتنا عاليًا.

ووافق مجلس الجامعة خلال جلسته اليوم، علي بدء تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمرحلة البكالوريوس بكلية الترية للطفولة المبكرة من بداية العام الدراسي الجامعي 2020/2021 وذلك بناءًا على القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن .
وقرر المجلس الإنتهاء من أعمال الكنترولات بمختلف الكليات بالجامعة وإعلان نتائح الإمتحانات بحد أقصي يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس القادم.
إعلان نتائج امتحانات جامعة الزقازيق بحد أقصى 25 أغسطس القادم
إعلان نتائج امتحانات جامعة الزقازيق بحد أقصى 25 أغسطس القادم
إعلان نتائج امتحانات جامعة الزقازيق بحد أقصى 25 أغسطس القادم
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