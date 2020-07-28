منهم بلاش تبوسني..عرض 9 أفلام لـ MAD Solutions عروض السينما المصرية بالبرازيل

تشارك MAD Solutions ب 9 أفلام في الفاعلية الثانية لـعروض السينما المصرية المعاصرة بالبرازيل ( 29 يوليو – 23 أغسطس) ، ونظرًا لظروف تفشي الكورونا تقام العروض عبر الإنترنت، وهي مقتصرة فقط على سكان دولة البرازيل، إذ سيكون هناك تسجيل (بالهوية، رقم الهاتف والمدينة) للتمكن من مشاهدة الفيلم داخل البرازيل فقط.





والأفلام المشاركة هي بين بحرين لـأنس طلبة، جان دارك مصرية لـإيمان كامل، باب الوداع لـكريم حنفي، Les Petits Chats لـشريف نخلة، عندي صورة لـمحمد زيدان، بلاش تبوسني لـأحمد عامر، زي عود الكبريت لـحسين الإمام، هرج ومرج لـنادين خان، ولا أحد هناك لـأحمد مجدى. كما ستعرض في الفاعلية مجموعة من الأفلام الأخرى ومنها شيخ جاكسون، الفيل الأزرق 2، قدرات غير عادية، فيلا 69، ديكور، والخروج للنهار.





السينما المصرية المعاصرة هو عرض خاص بالأفلام المصرية بدار العرض السينمائية التابعة للإدارة الثقافية بالعاصمة البرازيلية، ويقام برعاية وزارة السياحة البرازيلية.





بين بحرين:





تبدأ أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.





الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.





جان دارك مصرية:





فيلم وثائقي يحكي قصص مقاومة المرأة المصرية خلال ثورة 25 يناير من خلال الرقص، الشعر والأساطير. وهو من إخراج إيمان كامل وإنتاج مشترك لشركتي ( نومادز هوم للإنتاج (إيمان كامل) ولينكد برودكشن للإنتاج (طلال المهنا في ثاني تعاون بينهما، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.





باب الوداع:





"أنت يا من كنت دومًا هنا.. ستكون في كل مكان" هذا ما أخبرته الملاك للابن الذي لم يفارق منزله أبدًا. الابن المطارد بالنبوءة لا يستطيع بدء رحلته لأنه يصارع شعورًا بالذنب تجاه أمه الحزينة التي عاشت سجينة منزلها الخاوي، حارسة على ابنها الوحيد ومودعة جمالها الآخذ في الذبول يومًا بعد يوم. الأم الحزينة لا تقبل أن ترُد إلى الحياة الهدية التي تلقتها دون مقابل، فتدخل في دوامة أحلام مؤلمة تمهد لرحيل ابنها الوحيد، وتعلمها أن تقبل وحدتها الأبدية، فتفتح له الباب ليبدأ رحلته الطويلة إلى نفسه.





فيلم من إخراج وتأليف كريم حنفي، ويشارك في بطولة الفيلم سلوى خطاب، أحمد مجدي، آمال عبد الهادي وشمس لبيب، وهو من إنتاج شركة خيال للإنتاج الفني بدعم من وزارة الثقافة المصرية.





Les Petits Chats:

فيلم من إخراج وإنتاج الفنان شريف نخلة، ويدور الفيلم حول فريق موسيقي أسطوري تأسس في عام 1967 على يد الفنان الراحل وجدي فرنسيس بالتعاون مع عزت أبو عوف وعمر خيرت، وبعد 30 عامًا من تفرق أعضاء الفريق، يعودون بحفل واحد أخير في ربيع 2010، ليقدموا موسيقاهم لمرة أخيرة أمام نفس الجمهور، ولكن بعد أن تقدم الجميع في العمر وتغير العالم من حولهم.





يستكشف الفيلم تلك الأسئلة التي اشتعلت داخل أعضاء الفريق الستة، وهي أسئلة تجيب عليها حياتهم الحالية واختياراتهم التي اتخذوها منذ تفرقهم. وقد شارك في الظهور بالفيلم عدد من نجوم الفن والثقافة، سواء الآن أو في تلك الحقبة الذهبية الماضية، ومنهم: عزت أبو عوف، عمر خيرت، صبحي بدير، سمير صبري ومحمد سلماوي.





عندي صورة:





وتدور أحداث الفيلم حول زیدان المخرج الشاب الذي يصنع فیلما وثائقیا بمساعدة كمال الحمصاني أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، عن مطاوع عویس أقدم كومبارس في تاریخ السینما المصریة والذي عمل في أكثر من ١٠٠٠ فیلم منذ أربعینیات القرن الماضي حتى الآن.

عندي صورة :الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم من تأليف وإخراج محمد زيدان ويشاركه البطولة كمال الحمصاني، ومطاوع عويس، تصوير محمد الحديدي وموسيقى تصويرية مايكل فوزي.





بلاش تبوسني:





بلاش تبوسني من تأليف وإخراج أحمد عامر، وتدور أحداثه داخل كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه نتيجة تعارض أفكار الثلاثة ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم.





الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد مهران وسلوى محمد علي وعايدة رياض مع النجمة سوسن بدر كضيفة شرف، بالإضافة إلى مشاركة المخرج الراحل محمد خان والمخرج خيري بشارة بشخصيتيهما الحقيقية. الفيلم إنتاج شركات أفلام ميدل وست وويكا للإنتاج.





زي عود الكبريت:





زي عود الكبريت هو حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل حسين الإمام بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم السينما المصرية في عصورها الذهبية. تعتمد الحكاية الرئيسية للفيلم على المزج بين مشاهد من بطولة 21 من نجوم أفلام الأبيض والأسود، مع مشاهد أخرى من تأليف الإمام وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد.

ويشارك في بطولة الفيلم بالإضافة إلى حسين الإمام، النجمة القديرة سحر رامي، خالد محروس، زكريا عامر والمطربة راندا السبكي.

هرج ومرج:





فيلم هرج ومرج هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة نادين خان، والفيلم من إنتاج دينا فاروق التي قامت بالمونتاج أيضًا، عن قصة لـنادين، مع سيناريو وحوار محمد ناصر، ويقوم ببطولة الفيلم أيتن عامر، محمد فراج، رمزي لينر، هاني المتناوي، أسامة عطية، والفنان الكبير صبري عبد المنعم والفنان سيد رجب. الفيلم من إنتاج شركة ويكا للإنتاج والتوزيع.





وتدخل قصة الفيلم في إطار الفانتازيا الاجتماعية، وتدور أحداثه في مثلث حب غني بالصراعات. حيث يتنافس الشابان زكي (فراج) ومنير (لينر) على حب منال (أيتن عامر)، ويعيش الثلاثة في مجتمع يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية رغم الهرج والمرج. وتجد منال نفسها موضوع الرهان في مباراة لكرة القدم بينهما، والفائز يتزوجها. هذه القصة تحكي عن شباب كرة القدم والبلاي ستيشن وكيف يتعاملون مع مشاعرهم وسط مجتمع يتزايد في الانغلاق والانعزال.





لا أحد هناك:





تدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، وحصل على منحة أفاق للدعم من الصندوق العربى للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي.



