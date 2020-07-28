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محافظات

محافظ بورسعيد: قرية بالما إضافة جديدة لمنظومة السياحة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان المحافظة تشهد حاليا حركة تنمية غير مسبوقة في مجال المشروعات السياحية بعد ان تم التوسع غربا بمشروعين عملاقين علي شاطي المنطقة ومشروعات مماثلة داخل المدينة منها تطوير الكناري لتصبح قرية بالما وتضاهي كبري القري السياحية ويتم ادارتها من خلال كبري الشركات العاملة في مجال السياحة .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد لسير العمل بتطوير ورفع كفاءة قرية المرجان السياحية بمدينة بورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والتى تم تسليمها لشركة الرضوان للإستثمار والمقاولات بعد توقيع حق إنتفاع مابين الجهاز والشركة والتى تعاقدت مع مجموعة هلنان العالمية والتى لها حق الإدارة والتشغيل رافقة خلالها المستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار واحمد موسي مدير الجهاز التنفيذي وعنان الجلاللي مالك شركة هلنان والمهندس محمد عبدة رئيس مدينة بورفؤاد وتامر الحمزاوي ممثل شركة الادارة المشاركة في المشروع .


واضاف المحافظ بأن المحافظة تهدف في جميع المشروعات المحافظة الي تقديم أفضل خدمة متميزة تقدم لزوار المدينة أو لأبنائها وتوفير فرص عمل لشباب المدينة ، ونسعى جاهدين لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية بإقامة مشروعات سياحية فى غرب المدينة وبورفؤاد وتطوير المنشآت الموجودة داخل المدينة ورفع كفاءتها وإسنادها لمن يستطيع أن يحول لمنتجات جاذبة بعدما كانت تعانى الإهمال .

يذكر ان القرية تطل على شاطئ بورفؤاد وتبلغ مساحتها الإجمالية ٩٥ ألف متر مربع وتبلغ نسبة المبانى 20 % فقط من إجمالى المساحة وتضم القرية 106 وحدة مصيفية 3غرف و88 وحدة فندقية 2غرفة و١٥٠ غرفة فندقية و7 فيلات و4 سويت فندقى و2 حمام سباحة ومسطحات خضراء متنوعة ومنطقة لألعاب الأطفال و4 كافيتريات ومطاعم وتبلغ مدة حق الإنتفاع 25 عاما .
محافظ بورسعيد: قرية بالما إضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد: قرية بالما إضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد: قرية بالما إضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد: قرية بالما إضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد: قرية بالما إضافة جديدة لمنظومة السياحة
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