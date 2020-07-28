BMW الفئة السابعة مواصفات ولا في الأحلام

تغزو سيارات BMW الأسواق العالمية، وتستعد حاليا لطرح الفئة السابعة من سياراتها وقامت بإضافة بعض التعديلات الشهيرة عليها التي جمعت بين الرفاهية والفخامة في آنٍ واحد.





تألقت سيارة BMW الفئة السابعة، بالعديد من المزايا أبرزها المفتاح مزود بشاشة تعمل بتكنولوجيا اللمس، ولا يقتصر دوره على فتح وغلق السيارة، بل يستعرض بيانات السيارة، أبرزها الوقود المتبقي في خزان البنزين، مع تحديد موعد تشغيل التكييف قبل الدخول إلى القمرة الداخلية، فضلًا عن التحكم في السيارة من بعد.





ومن أبرز عوامل الرفاهية، توفير معطر خاص داخل السيارة لاستنشاق الروائح التي تفضلها، ومقاعد رياضية التي تعمل على تجنب آلام الظهر والرقبة أثناء القيادة.





تحتوي سيارة BMW الفئة السابعة ، 750i بمحرك من فئة V8 الشهيرة، وبسعة هائلة تصل إلى 4.4 لتر لتستطيع هذه النسخة توليد قوة تصل إلى 523 حصان وعزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر.





تتوفر 740 LCI الجديدة بمحرك ذو سعة 3.0 لتر موزعة علي ست اسطوانات ومزود بشاحن توربيني Twin Power Turbo يولد قوة 340 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر ويتصل بناقل حركة اتوماتيكي من مكون من 8 سرعات اتوماتيكي ينقل الحركة الي العجلات الخلفية ويمكن للسيارة من التسارع من 0-100 كم في الساعة في خلال 5.6 ثانية وتبلغ سرعة قصوي 250 كم/الساعة وتستهلك وقود بمعدل 7.9 لتر لكل 100 كيلو متر .











