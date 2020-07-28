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ثقافة

إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على مسابقة "العروض الحية" بمهرجان المسرح التجريبي 2020

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:13 م
حسن عطية
حسن عطية
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طارق موسى

تكريمأً لاسم الناقد الراحل "د.حسن عطية" قرر أعضاء مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى بالإجماع إطلاق إسمه على مسابقة "العروض المصرية المسرحية الحية" فى دورة سبتمبر 2020 الإستثنائية. 

جاء القرار على خلفية أن د. حسن عطيه ، رحمه الله ، كان صاحب هذا الاقتراح فى جلسة المجلس بتاريخ 15 يونيو عقب مبادرة وزارة الثقافة بتقديم عدد من العروض علي المسارح المفتوحة، وفقا للشروط الوقائية. 

 و قد اتفق المجلس حينها على إرجاء الاقتراح لحين تطبيق المبادرة عمليا و هو ما تحقق بالإعلان عن المسابقة الثالثة  للعروض المصرية الحية.

 وقال رئيس المهرجان د.علاء عبدالعزيز سليمان إن رد الفضل لصاحبه يقتضى إطلاق إسم الأستاذ الدكتور حسن عطية على المسابقة التي اقترحها، وكانت آخر أفكاره وعطاءاته للمهرجان والمسرح المصري.

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