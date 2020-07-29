أحمد سالم يحصل على الأستاذية من جامعة الأزهر فرع أسيوط

يتقدم موقع "صدى البلد" بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور أحمد سالم محمد سليمان، ابن أسوان ومركز إدفو وقرية العطواني، لحصوله على درجة الأستاذية في فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط.
وحصل الدكتور أحمد سالم على بكالوريوس العلوم بأسوان عام ١٩٩٢، وفي ١٩٩٩ حصل على الماجستير في الفيزياء.
ثم إلى ألمانيا عام ٢٠٠٢ م للحصول على الدكتوراه في الفيزياء، ورغم انتهاء فترة المنحة لمدة عامين، إلا أن الجامعة لألمانية طلبت مدة الفترة لتنتهي ٢٠٠٥ ثم الحصول على الدكتوراه في الفيزياء سبتمبر عام ٢٠٠٥.
فيي ٢٠٠٧ اتجه إلى (جامعة طيبة) بالسعودية للعمل كعضو هيئة تدريس بالجامعة، ولكفاءته حصل على جائزة التمييز (باحث متميز) من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، وتمت ترقيته إلي أستاذ مساعد في فيزياء الجوامد بجامعة الأزهر، ويمارس حاليا عمله في كلية العلوم بأسيوط جامعة الأزهر، ومؤخرا حصل على درجة الأستاذية.