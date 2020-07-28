تلتزم بالمعايير الوزارية.. ٦ فنادق تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلمت اليوم ٦ فنادق بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة البحر الأحمر هما سنتيدو كريستال باي، وجاز مرايا، وفندقين بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء هما ميامي، ودانيلا، وفندين بالقاهرة الكبرى هما جراند بيراميدز، وأبو الهول بالاس.





وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتي الان الي ٦١١ فندقا بـ ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.



