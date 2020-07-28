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توك شو

اللاعب التركي المطارد: نظام أردوغان يهددني وعائلتي بالقتل.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:57 م
أنس كانتر
أنس كانتر
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إبراهيم القادري
قال أنس كانتر لاعب كرة سلة تركي ، إن هذا كله حدث في سنة 2013 وكان أردوغان رئيس الوزراء وقتها وبالتالي ظهر العديد من قضايا الفساد وقام أردوغان بسجن كل من يتحدث عن الفساد الذي يحدث في تركيا .

وأضاف أنس كانتر خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة تن ، ان سنة 2016 حدث انقلاب مزعوم في تركيا وهو انقلاب مفبرك وكنت وقتها مع السيد فتح الله غولن ووقتها سمعنا الأخبار على الهاتف .

وأوضح أنس كانتر ، أن السيد غولن طلب من اتباعه ان يصلوا من اجل بلدنا كما أن السيد جولان قام بالبكاء لأن الكثير من الأبرياء ماتوا في هذا اليوم .

وتابع : ان أردوغان ظهر بعدها وقدم اللوم علي السيد غولن علي هذه الاحداث ووقتها لم اصدق انني كنت مع السيد غولن في نفس الغرفة .

واستكمل : أن الكثير من القضاة والصحفيين والمعلمين تم اعتقالهم لانهم كانوا ينتقدون حكومة أردوغان مؤكدا علي ان النظام التركي يرسل لي ولعائلتي تهديدات بالقتل .
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