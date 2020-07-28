اللاعب التركي المطارد: نظام أردوغان يهددني وعائلتي بالقتل.. فيديو

قال أنس كانتر لاعب كرة سلة تركي ، إن هذا كله حدث في سنة 2013 وكان أردوغان رئيس الوزراء وقتها وبالتالي ظهر العديد من قضايا الفساد وقام أردوغان بسجن كل من يتحدث عن الفساد الذي يحدث في تركيا .





وأضاف أنس كانتر خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة تن ، ان سنة 2016 حدث انقلاب مزعوم في تركيا وهو انقلاب مفبرك وكنت وقتها مع السيد فتح الله غولن ووقتها سمعنا الأخبار على الهاتف .





أنس كانتر ، أن السيد غولن طلب من اتباعه ان يصلوا من اجل بلدنا كما أن السيد جولان قام بالبكاء لأن الكثير من الأبرياء ماتوا في هذا اليوم . وأوضحاتباعهأنلأنالأبرياء





وتابع : ان أردوغان ظهر بعدها وقدم اللوم علي السيد غولن علي هذه الاحداث ووقتها لم اصدق انني كنت مع السيد غولن في نفس الغرفة .



