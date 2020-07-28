"الوفد": استمرار افتتاح المشاريع القومية وسط تدهور الاقتصاد العالمي يدل على نجاح مصر

أشاد محمد الكردي، القيادي بحزب الوفد، بأفتتاح مدينة بأفتتاح منطقة الروبيكي الصناعية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة، مؤكدًا أن على نجاح مصر اقتصاديًا برغم جميع الأزمات التي تمر بها مصر خاصة والأزمات العالمية عامة.





وقال الكردي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الوضع الاقتصادي والصناعي العالمي في حالة ركود تام بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تسبب فيها الوقاء العالمي فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، واستمرار مصر في افتتاح مشاريع قومية كبرى يدل على خبرة وحكمة القيادة السياسية في معالجة الأزمات المختلفة.





واشار القيادي بحزب الوفد، إلى أن منطقة الروبيكي الصناعية ستساهم بشكل كبير في إعادة القطن المصري لمكانته العالمية، و تعظيم العائد منه بدلًا من بيعه خام، باستخدام أحدث الماكينات، بالاضافة الي توفير فرص عمل للشباب، مختتما حديثة قائلًا " منطقة الروبيكي أحلام طال انتظارها تتحقق بأياد مصرية برعاية جيشنا العظيم لإعادة الصناعة المصرية.



