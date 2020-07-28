الطور الثاني للكولونالية الإيرانية عبر الصين

تعيش الكولوناليه الايرانيه فى بزوغ طورها الثانى . انتهى طورها الاول بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى. المعالم الرئيسه للطور الاول تمثلت فى النشاط فى الفكر والحركه فى مذهب الخومينيه والعمل على نشر تصدير الثوره فى تركيز على تثوير القوى المحليه الشيعيه و ما يرتبط معها من قوى سنيه فى العالم العربى وثانيا الاسلامى وثالثا القوى الراغبة عالميا فى الانفكاك من الانسحاق الذى تخلقه الهيمنه الغربيه.









شاهدنا منذ سقوط صدام حسين فى بدايات القران الواحد والعشرين حتى الان كل معالم القوه للطور الايرانى الاول. هذا الطور ما كان له ان يستمر بعنفوانه لاربعه اسباب هيكليه والتى سببت بزوغ الطور الثانى: 1- ازدياد ضعف هيمنة الفكره والنخبه الخومانيه الاصيله، 2- ازياد حجم القوى الشيعيه المتفاعله وغير المتحكم فيها فى اطار الحروب الاهليه العربيه وتضعضع النظم التعدديه وتحولها الى طائفيه والطائفيه الى انقساميه داخل الطائفة،

3- انهيار القطبيه الواحديه وانتشار اشكال حاده من صراعات القوى العالميه المتعتمده على مفهوم الوطنيه والشعبويه ، 4- ازدياد حده العقوبات على ايران لاسباب متعدده ومختلفه ومتراكمه. ويمكن ان نفهم الطور الثانى بأنه طور مناور ومهادن مع بعض القوى الرئيسيه فى النظام الدولى. وشاهدنا بعض نهايات الطور الاول فى مفاوضات استانا.





فى سياق بزوغ الطور الثانى للكولوناليه الايرانيه وقعت ايران والصين 11 يوليو 2020 بهدوء شراكة اقتصادية وأمنية شاملة من شأنها أن تمهد الطريق لمليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في الطاقة وقطاعات أخرى، مما يقوض جهود إدارة ترامب لعزل الحكومة الإيرانية بسبب طموحاتها النووية والعسكرية. واتفاق الشراكة، المفصلة في اتفاقية مقترحة من 18 صفحة ، توسع إلى حد كبير الوجود الصيني في البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى. في المقابل ، ستحصل الصين على إمدادات منتظمة - ووفقًا لمسؤول إيراني وتاجر نفط ، مخفضة للغاية - من النفط الإيراني على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.تصف الوثيقة أيضًا تعميق التعاون العسكري ، مما قد يعطي الصين موطئ قدم في منطقة كانت تشغل بال الولايات المتحدة استراتيجيًا منذ عقود. ويدعو إلى تدريبات وتمارين مشتركة ، وبحوث مشتركة وتطوير الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية - كل ذلك لمحاربة "المعركة غير المتوازنة مع الإرهاب وتهريب المخدرات والبشر والجرائم عبر الحدود".









قال وزير الخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف ، ، إن الشراكة - التي اقترحها الزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة خلال زيارة لإيران في عام 2016 - قد وافقت عليها حكومة الرئيس حسن روحاني كصيغه نهائيه في يونيو 2020 . ولم يتم تقديمه بعد إلى البرلمان الإيراني للموافقة عليه أو الإعلان عنه في بكين ، لم يكشف المسؤولون عن شروط الاتفاقية ، وليس من الواضح ما إذا كانت حكومة الزعيم شي قد وقّعت ، أو إذا كانت قد أعلنت ، متى قد تعلنها.إذا تم تفعيلها كما هو مفصل ، فإن الشراكة ستخلق نقاط وميض جديدة وخطيرة محتملة في العلاقة المتدهورة بين الصين والولايات المتحدة.









تقول الوثيقة في الجملة الافتتاحية "ثقافتان آسيويتان قديمتان ، وشريكان في قطاعات التجارة والاقتصاد والسياسة والثقافة والأمن مع نظرة متشابهة والعديد من المصالح الثنائية والمتعددة الأطراف سوف ينظران إلى شركاء استراتيجيين آخرين."ان الاستثمارات الصينية في إيران ، والتي سيبلغ وفق الاتفاق 400 مليار دولار على مدى 25 عامًا . وكتبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكيه ردا على أسئلة حول مسودة الاتفاقية "ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تساعد إيران ، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".إن توسيع المساعدة العسكرية والتدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية سينظر إليه بقلق شديد في واشنطن. تتشابك السفن الحربية الأمريكية بالفعل بشكل منتظم مع القوات الإيرانية في المياه المزدحمة للخليج وتتحدى مطالبة الصين المتنازع عليها دوليًا في جزء كبير من بحر الصين الجنوبي .









وأعلنت استراتيجية البنتاجون للأمن القومي أن الصين خصم. كما تم الكشف الصينى عن اتفاقية استثمار طويلة الأمد مع إيران في سبتمبر 2019. وردا على سؤال حول هذا الموضوع مرة أخرى ، ترك المتحدث ، تشاو ليجيان، الباب مفتوحا أمام احتمال أن الصفقة كانت قيد التنفيذ. وقال إن "الصين وإيران تتمتعان بصداقة تقليدية ، وكان الجانبان على اتصال بشأن تطوير العلاقات الثنائية". "نحن على استعداد للعمل مع إيران لدفع التعاون العملي بشكل مطرد."إن المشاريع - حوالي 100 منها مذكورة في مسودة الاتفاقية - تتماشى إلى حد كبير مع طموحات الزعم شي لتوسيع نفوذه الاقتصادي والاستراتيجي عبر أوراسيا من خلال "مبادرة الحزام والطريق".وستشمل المشاريع ، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية عالية السرعة ومترو الأنفاق ، حياة الملايين من الإيرانيين. ستطور الصين مناطق للتجارة الحرة في ماكو شمال غرب إيران. وفي عبادان ، حيث يتدفق نهر شط العرب إلى الخليج ، وفي جزيرة قشم الخليجية.









تتضمن الاتفاقية أيضًا مقترحات للصين لبناء البنية التحتية لشبكة اتصالات 5G ، وتقديم نظام تحديد المواقع العالمي الصيني الجديد ، بيدو ، ومساعدة السلطات الإيرانية على فرض سيطرة أكبر على ما يتم تداوله في الفضاء الإلكتروني.قال علي غوليزاده ، باحث الطاقة الإيراني في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في بكين: "كل من إيران والصين ينظران إلى هذه الصفقة على أنها شراكة استراتيجية ليس فقط في توسيع مصالحهما الخاصة ولكن في مواجهة الولايات المتحدة". "إنها الأولى من نوعها لإيران الحريصة على امتلاك قوة عالمية كحليف."ومع ذلك ، أثارت الشراكة المقترحة جدلًا حادًا داخل إيران. واجه ظريف ، وزير الخارجية ، الذي سافر إلى بكين في الأول أكتوبر 2019 للتفاوض بشأن الاتفاقية . وقال ظريف إن الاتفاقية ستعرض على البرلمان للموافقة النهائية.









إن الوثيقه تحظى بدعم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.ظهر كبير المستشارين الاقتصاديين لآية الله خامنئي ، علي آغا محمدي ، على شاشة التلفزيون الحكومي مؤخرا لمناقشة الحاجة إلى شريان حياة اقتصادي. وقال إن إيران بحاجة إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى 8.5 مليون برميل على الأقل في اليوم لكي تبقى لاعبًا في سوق الطاقة ، ولهذا فهي بحاجة إلى الصين. ويقول مؤيدو الشراكة الاستراتيجية الإيرانية إنه بالنظر إلى الخيارات الاقتصادية المحدودة للبلاد ، والعملة التي تنخفض حرارتها ، والاحتمال الخافت لرفع العقوبات الأمريكية ، يمكن أن توفر الاتفاقية مع الصين شريان الحياة.









قامت الصين بالفعل ببناء سلسلة من الموانئ على طول المحيط الهندي ، مكونة قلادة من محطات إعادة التزود بالوقود وإعادة الإمداد من بحر الصين الجنوبي إلى قناة السويس. من الواضح أن الموانئ التجارية ذات طبيعة تجارية ، ومن المحتمل أن يكون للموانئ قيمة عسكرية أيضًا ، مما يسمح للبحرية الصينية سريعة النمو بتوسيع نطاقها.وتشمل هذه الموانئ في هامبانتوتا في سريلانكا وجوادار في باكستان ، والتي يتم انتقادها على نطاق واسع على أنها موطئ قدم لوجود عسكري محتمل ، على الرغم من أنه لم يتم نشر أي قوات صينية رسميًا فيها.









هذا وقد افتتحت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي في عام 2015 ، ظاهريًا لدعم قواتها المشاركة في عمليات مكافحة القرصنة الدولية قبالة سواحل الصومال. هذه البؤرة الاستيطانية ، التي بدأت كقاعدة لوجستية ولكنها الآن محصنة بشكل أكبر.كما عززت الصين تعاونها العسكري مع إيران. زارت البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي وشاركت في مناورات عسكرية ثلاث مرات على الأقل ، بداية من عام 2014. وكان آخرها ديسمبر 2019، عندما انضمت مدمرة الصواريخ الصينية ، شينينغ ، إلى مناورة بحرية مع البحرية الروسية والإيرانية في الخليج. وتم توقيع اتفاقية ايجاره جزيرة كيش الايربانيه لمدة 25 عامًا. وكان الاتفاق يقوم على التعاون العسكري والاستخباراتي بين نظام الملالي وقوات حرس نظام الملالي كطرف أول والحكومة الصينة كطرف ثاني.









رد المتحدث باسم حكومة روحاني، قائلًا: ليس هناك ما نخفيه في الاتفاق مع الحكومة الصينية، تمت مناقشة هذه الاتفاقية ووسيتم إعلانها للشعب. وتشير اتفاقية على منح امتيازات اقتصاديه ضخمه فى جزيرة كيش مقابل دعم الصين لإيران عسكريًا وإقليميًا.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية فى الصين وحملت شركة ماهان للخطوط الجوية التابعة لقوات حرس نظام الملالي القاده الايرانيين . وفيما يتعلق باتفاقية نظام الملالي مع الصين ذكرت إذاعة فرنسا أن سيمون واتكينز، الكاتب والصحفي الاقتصادي الإنجليزي قال نقلًا عن مصادره أن خامنئي وافق على اتفاقية الـ 25 عامًا بناءً على اقتراح قادة قوات حرس نظام الملالي والأجهزة الأمنية التابعة لهذه القوات القائم على توطيد التعاون العسكري والاستخباراتي على نطاق واسع مع الصين.ومن المقرر أن يجتمع الممثلون العسكريون والاستخباراتيون في حكومات إيران والصين وروسيا مع بعضهم البعض لمناقشة التفاصيل حول التعاون في هذا المجال.وبعد هذه المحادثات، سوف تهيمن الطائرات الحربية الروسية والصينية تمامًا على القواعد الجوية الإيرانية في همدان وبندر عباس وجابهار وآبادان، بدءًا من التاسع من نوفمبر2020.









وينص جزء آخر من بند التعاون العسكري بين إيران وكل من الصين وروسيا على تبادل قوات حرس نظام الملالي وتدريبهم. وينص هذا البند من الاتفاقية على سفر 110 من كبار ضباط قوات حرس نظام الملالي إلى الصين وروسيا لتلقي التدريبات العسكرية، وفي مقابل ذلك سيتمركز 110 مستشارين صينيين وروس في إيران لتدريب ضباط قوات حرس نظام الملالي.









أيضا احتفلت الصين وقبرص بوضع اساس محطة الغاز الصينيه بقبرص فى يوليو 2020. وقد تم الاتفاق فى 13.12.2019 على بناء كونسورتيوم بقيادة الصين لبناء محطة لاستيراد الغاز في قبرص. وقال وزير الطاقة جورجيوس لاكوتريبس إن المحطة الطافية التي تبلغ قيمتها 289 مليون يورو (323 مليون دولار) ستساعد في تقليل بصمة الكربون في قبرص من توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 30 في المائة. وسيتم تشغيل المحطه فى 2022. يشمل تمويل المشروع 101 مليون يورو (113 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي وقروض منخفضة الفائدة من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.









ساهمت هيئة كهرباء قبرص بـ 43 مليون يورو (48 مليون دولار).وقال إن المحطة ستكون مملوكة بالكامل للدولة القبرصية وستتيح للسلطات مرونة في عمليات الشراء الفورية للغاز منخفض التكلفة في السوق الدولية ، مع السماح بالاستخدام المستقبلي للغاز الطبيعي من حقول الغاز المكتشفة قبالة شواطئ قبرص.حتى الآن ، تم اكتشاف ثلاثة حقول غاز في البحر الأبيض المتوسط حيث تتمتع قبرص بحقوق اقتصادية حصرية. الشركات المرخصة للبحث عن الغاز قبالة قبرص تشمل إكسون موبيل وشريكتها قطر للبترول ، وكذلك إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.







