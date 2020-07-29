يوم التروية.. أعماله وسبب تسميته وأبرز الأحداث فيه

يتوافد الحجيج صباح اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من شهر ذي الحجة والمعروف بيوم التروية
، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا - لله تعالى - ، راجين منه القبول والمغفرة ، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - ، مكثرين من التلبية
والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.
ويحظى واد منى بمكانة تاريخية ودينية مقدسة إذ يأتى إليه الحجاج من كل فج عظيم يوم التروية 8 ذى الحجة ويعتبر المبيت فيه في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة، وهى سنة نبوية مؤكدة. سبب تسمية يوم التروية سمى هذا اليوم بيوم التروية؛ لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه. وحسب المؤرخين، فإن تسمية "منى" أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم فيها الجنة، ورأى آخرون أنها لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس: مِنى. أعمال يوم التروية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من كان متمتعًا أحرم بالحج من المكان الذي ينزل به ومن كان قارنًا أو مفردا فهو باق على إحرامه.
وأضافت الإفتاء، أنه يسن الصلاة في مسجد الحنيف لقول الرسول "صلي في مسجد الحنيف سبعون نبيا منهم موسى".
وتابعت: بعد طلوع شمس اليوم التاسع يتوجه إلي عرفات مع التكبير والتهليل والتلبية وعند الدخول يقل "اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم اجعل ذنبا مغفورا و حجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير".
وأوضحت، أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم وقد قال الرسول: "الحج عرفة" وبعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر أكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع إلي الله مع المحافظة على الطهارة الكاملة.
أحداث وقعت في يوم التروية
ومن الأحداث التاريخية الشهيرة التي وقعت في منى بيعتا العقبة الأولى والثانية، ففي السنة 12 من الهجرة كانت الأولى بمبايعة 12رجلًا من الأوس والخزرج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تلتها الثانية في حج العام الـ 13 من الهجرة وبايعه فيها عليه السلام 73 رجلًا وامرأتان من أهل المدينة المنورة في الموقع نفسه ، الذي يقع من الشمال الشرقي لجمرة العقبة، حيث بنى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور مسجد البيعة في عام 144هـ، الواقع بأسفل جبل "ثبير" قريبًا من شعب بيعة العقبة، إحياء لهذه الذكرى التي عاهد حينها الأنصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمؤازرته ونصرته وهجرته والمهاجرين إلى المدينة المنورة.