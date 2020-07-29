يوم التروية.. أعماله وسبب تسميته وأبرز الأحداث فيه

وتابعت: بعد طلوع شمس اليوم التاسع يتوجه إلي عرفات مع التكبير والتهليل والتلبية وعند الدخول يقل "اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم اجعل ذنبا مغفورا و حجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير".

وأوضحت، أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم وقد قال الرسول: "الحج عرفة" وبعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر أكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع إلي الله مع المحافظة على الطهارة الكاملة.



