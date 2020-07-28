فضيحة جديدة لنظام أردوغان..عقوبات أمريكية على تركي وسوري متواطئين مع داعش

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شخصين أحدهما تركي والآخر سوري على قائمة العقوبات على خلفية تقديمهما تسهيلات مالية لتنظيم داعش الإرهابي، في ورقة جديدة تكشف تورط نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مساندة التنظيم.









وقال موقع الخزانة إن فاروق حمود، أحد المعنيين بالعقوبات، أشرف على فرع لشركة تحويل أموال، وقدم دعما ماليا وماديا وتقنيا لتنظيم "داعش"، كما ساهم في تسهيل عمليات نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سوريا.









وقالت الوزارة إن عدنان محمد أمين الراوي هو أحد داعمي "داعش" في تركيا، وقد زود التنظيم بدعم مالي ومادي وتقني.



