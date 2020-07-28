AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فضيحة جديدة لنظام أردوغان..عقوبات أمريكية على تركي وسوري متواطئين مع داعش

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:16 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شخصين أحدهما تركي والآخر سوري على قائمة العقوبات على خلفية تقديمهما تسهيلات مالية لتنظيم داعش الإرهابي، في ورقة جديدة تكشف تورط نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مساندة التنظيم.


وقال موقع الخزانة إن فاروق حمود، أحد المعنيين بالعقوبات، أشرف على فرع لشركة تحويل أموال، وقدم دعما ماليا وماديا وتقنيا لتنظيم "داعش"، كما ساهم في تسهيل عمليات نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سوريا.


وقالت الوزارة إن عدنان محمد أمين الراوي هو أحد  داعمي "داعش" في تركيا، وقد زود التنظيم بدعم مالي ومادي وتقني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تصنف كيانات وأسماء على لائحة الإرهاب

بالعدد.. السعودية تصنف ستة أسماء بارزة على لائحة الإرهاب

ترشيحاتنا

بشكتاش يقدم عرضا هزيلا لأرسنال للإبقاء على النني

الأهلي والجونة.. المارد الأحمر يتقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول.. فيديو

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة

أمن قومي.. تحذير عاجل من أحمد موسى لخبراء المياه

أحمد موسى عن تحرك تركيا في البحر: من الممكن أن يكون استعدادا لعمل عسكري

بشأن فيروس كورونا.. تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. رابعة الزيات بإطلالة شبابية تخطف الأنظار

بصور احترافية.. المدينة المنورة تبرز أهم المواقع التاريخية والإسلامية والأثرية بالمنطقة

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن المراكز الصحية قريبا