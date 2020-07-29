بعد الحكم على حنين ومودة.. اليوم.. نظر محاكمة منار سامى فتاة التيك توك

تنظر محكمة طنطا الاقتصادية جلسات محاكمة منار سامى فتاة التيك توك في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وكان أحمد الكاشف، رئيس نيابة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، قرر حجز والد وشقيق وشقيقة، منار سامى فتاة "التيك توك"، على ذمة التحقيقات، فى واقعة التعدى على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها.

فيما أعلنت هيئة الدفاع عن منار سامي فتاة التيك توك، والمتمثلة في هاني بسيوني ومحمود أبو زبالا، أن محكمة كفر شكر حددت جلسة عاجلة للمتهمة يوم 22 يوليو بالمحكمة الاقتصادية بطنطا، والمختصة بنظر الدعوى الخاصة بالجرائم الالكترونية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قد قرر تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك"، للمرة الثانية، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.



