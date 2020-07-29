AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد الحكم على حنين ومودة.. اليوم.. نظر محاكمة منار سامى فتاة التيك توك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:01 ص
حنين حسام
حنين حسام
Advertisements
محمد زهير
تنظر محكمة طنطا الاقتصادية جلسات محاكمة منار سامى فتاة التيك توك في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.
 
وكان أحمد الكاشف، رئيس نيابة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، قرر حجز والد وشقيق وشقيقة، منار سامى فتاة "التيك توك"، على ذمة التحقيقات، فى واقعة التعدى على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها.
 
فيما أعلنت هيئة الدفاع عن منار سامي فتاة التيك توك، والمتمثلة في هاني بسيوني ومحمود أبو زبالا، أن محكمة كفر شكر حددت جلسة عاجلة للمتهمة يوم 22 يوليو بالمحكمة الاقتصادية بطنطا، والمختصة بنظر الدعوى الخاصة بالجرائم الالكترونية.
 
وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قد قرر  تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك"، للمرة الثانية، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة منار سامي فتاة التيك توك بالإغماء داخل القفص في جلسة تجديد حبسها

بعد مشادات مع قوات الأمن.. حجز شقيق ووالد فتاة التيك توك بكفر شكر

تجديد حبس صديق فتاة التيك توك بالقليوبية

نقل منار سامى إلى سجن قها .. ومصدر: دخلت فى نوبة بكاء

لتعديهم على ضابط شرطة.. حجز أسرة فتاة التيك توك منار سامي

فيديوجراف.. احتجاز أسرة فتاة التيك توك منار سامي

ترشيحاتنا

بعد الإصابة .. حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب

موقف كوميدي.. زوجة فريد شوقي تكشف كيف تعرفت عليه

بسماره وجدعنته.. "ميسرة مقلد" أيد فتى مصري تساعد النمساويين

علامات يصدرها جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

بعد ضربات الطيران المجهول.. وفد من المخابرات التركية في قاعدة الوطية

شاه.. رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتتعشمش لتموت.. التشاؤم والتوقع أكثر من اللازم يسبب الوفاة المبكرة

مخاطر جديدة.. طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

تشويقية جديدة من رولز رويس لـ جوست 2021 الجديدة.. صور