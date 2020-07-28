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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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حوادث

أخبار الحوادث.. النائب العام يتابع تحقيقات التعدي على مواطن مصري بالكويت.. وضبط سائق يؤدي الامتحان بدلا من طالب

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:35 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

تفاديا للغرامة.. قانونى يطالب المواطنين بسرعة سداد الضرائب.. فيديو
قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى ان قانون الضرائب الحالى الذى اقره مجلس النواب وصدق علية وفى انتظار تصديق رئيس الجمهورية لكى ينشر فى الجريدة الرسمية ويتم العمل به فى منتهى الاهمية ويخدم المواطنين.
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النائب العام يتابع تحقيقات التعدي على مواطن مصري بالكويت
تابعة إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام" تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.
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توك توك للبيع ببلاش.. حبس عاطل سرق مركبة من مواطن بالإكراه
أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى ، وذلك لاتهامه بسرقة توك توك من قائده بالإكراه بذات المنطقة كما أمرت بضبط واحضار شريكة فى الواقعة.
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ضبط مصنعين بدون ترخيص في حملة ببنها
تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مصنعي كرتون وصابون بدون ترخيص فى حملة بمدينة بنها وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
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ضبط سائق يؤدي الامتحان بدلا من طالب بالثانوية الفندقية في شبرا الخيمة
تمكن رئيس لجنة امتحانات بدائرة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من ضبط سائق يؤدي الامتحان بدلا من أحد الطلاب بالثانوية الفندقية وحرر محضرا للطالب وأبلغ قوات الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.
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بعد نظر التظلمات.. ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية عقب اعتمادها
حصل صدى البلد على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، عقب نظر التظلمات، واعتمادها من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر.
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النيابة العامة تنفي تعدي مشرفي الرعاية الاجتماعية بقويسنا على طفل
نفت تحقيقات النيابة العامة، تعدي مشرفي مؤسسة الرعاية الاجتماعية بقويسنا على طفل نزيل بها؛ على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي.
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3 دقائق تحول حنين حسام من بلوجر مشهورة إلى السجن
حنين حسام طالبة الآثار التى حلمت بالثراء والغنى من خلال صفحات السوشيال ميديا.. واستخدمت الـ "التيك توك" فى انتاج فيديو من 3 دقائق لتحقيق حلمها لكنه حولها الى متهمة تنتظر عقوبة الحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه، بشأن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.
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كشف لغز اختطاف جواهرجى وضبط الجناه.. فيديو
نجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، فى أقل من 24 ساعة فى كشف غموض وخطف جواهرجى الدرب الأحمر ، وضبط الجناة.
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بـ 5% من من عدد الناخبين.. كيف تنجح قائمة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ
اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها للمصريين بالخارج يومي 8 و9 أغسطس وفى الداخل 11 و12 من الشهر ذاته.
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