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محافظات

نائب محافظ الغربية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:54 م
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء
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احمد علي
اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مشيرا الي جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء جاهزة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد ال 25% جدية التصالح .

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 واوضح أنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لسير العمل وتذليل كافة العقبات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزارة التنمية المحلية.  

في هذا السياق ، تابع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اليوم التسهيلات المقدمة للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية، بناء علي تكليف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لنواب المحافظين بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية علي مستوى المحافظات ، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي أول طنطا ومركز خدمة المواطنين بمركز ومدينه طنطا ، والمركز التكنولوجي بمدينه سمنود.

 وقال نائب محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، أنه تم فحص كامل للمشاكل الموجودة بالمراكز التكنولوجية في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم الاستماع لمشاكل للمواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.

رافق نائب المحافظ، في جولته وفد من إدارة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
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