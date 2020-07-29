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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر يضرب الجونة بالخمسة وديا .. حقيقة رحيل رمضان صبحي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:00 ص
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:



استعاد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي ذكرياته مع مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 201‪8.



كشف نادر شوقي مدير الشركة التنفيذية للجونة، ووكيل اللاعب رمضان صبحي عن آخر ما توصلت له المفاوضات بين الأهلي وهدرسفيلد لانهاء أزمة رمضان صبحي.



علق رجل الأعمال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على افتتاح قناة النادي في ثوبها الجديد.



أنهي مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات تمديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات قادمة.



انتهت مباراة الأهلي والجونة، بتقدم المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين في اللقاء المقام على ملعب مختار التتش.



جاءت قائمة اللاعبين المعارين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، كبيرة فى عددها حيث وصلت لـ 15 لاعبا وهو رقم كبير، بجانب موقفهم من الدخول فى حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر .
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