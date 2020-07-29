أخبار النادي الأهلي.. الأحمر يضرب الجونة بالخمسة وديا .. حقيقة رحيل رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:













استعاد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي ذكرياته مع مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 201‪8.













كشف نادر شوقي مدير الشركة التنفيذية للجونة، ووكيل اللاعب رمضان صبحي عن آخر ما توصلت له المفاوضات بين الأهلي وهدرسفيلد لانهاء أزمة رمضان صبحي.











