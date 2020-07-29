أخبار النادي الأهلي.. الأحمر يضرب الجونة بالخمسة وديا .. حقيقة رحيل رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
كشف نادر شوقي مدير الشركة التنفيذية للجونة، ووكيل اللاعب رمضان صبحي عن آخر ما توصلت له المفاوضات بين الأهلي وهدرسفيلد لانهاء أزمة رمضان صبحي.
انتهت مباراة الأهلي والجونة، بتقدم المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين في اللقاء المقام على ملعب مختار التتش.
جاءت قائمة اللاعبين المعارين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، كبيرة فى عددها حيث وصلت لـ 15 لاعبا وهو رقم كبير، بجانب موقفهم من الدخول فى حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر .