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رياضة

وقع على بياض.. مروان محسن يمدد تعاقده مع الأهلي 3 سنوات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
أنهي مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات تمديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ووقع مروان محسن علي عقود تمديده مع أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بناء علي تكليف من لجنة التخطيط.

وكشفت مصادر خاصة أن مروان محسن وقع عقوده علي بياض ودون وضع اي شئ في التعاقد.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية ‏التي جمعت بينهما على استاد التتش، في ثاني تجارب الفريق الودية خلال فترة الإعداد، استعدادًا ‏لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

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