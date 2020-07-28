وليد سليمان يستعيد ذكرياته مع ذهاب نصف نهائي دوري أبطال ضد الترجى.. شاهد

استعاد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي ذكرياته مع مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 201‪8.









ونشر وليد سليمان فيديو إحرازه أحد أهداف المباراة والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف أثناء إقامتها في برج العرب.





يذكر أن الاهلي فاز اليوم في المباراة الودية مع فريق الجونة بـ 5 اهداف مقابل هدفين وأقيمت على ملعب مختار التتش استعدادًا لعودة الدوري المصري الممتاز





اقرأ أيضاً:





ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.



