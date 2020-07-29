خالد الغندور: الدوري الإنجليزي فيه لاعيبه ملهاش في الكورة

وأضاف خالد الغندور " الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمقاولون، أندية محترمة وقوية ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى، ومنتخب مصر الأكثر بطولات على مستوى إفريقيا".