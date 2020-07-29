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رياضة

خالد الغندور: الدوري الإنجليزي فيه لاعيبه ملهاش في الكورة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:14 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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حسام الحارتي
قال الإعلامي خالد الغندور أن هناك لاعبين في الدوري الإنجليزي أقل مهاريا من زملائهم في الدوريات الاخرى .

وتابع خالد الغندور خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " الزمالك "، قائلا: "في لاعبين في الدوري الإنجليزي معندهاش فكرة في الكورة ".

وأتم:" الحديث ليس على لاعبي ليفربول والفرق الكبيرة ولكن هناك لاعبين بالفعل ليس لديهم فكرة عن كرة القدم |.


ورد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات فاروق جعفر أحد نجوم الأبيض أيضًا الأخيرة، بشأن حصد الأندية المصرية ومنتخب الفراعنة، بعض البطولات، بالمجاملات التحكيمية.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "على مدار حياتي كلاعب وقائد تاريخي للزمالك لم أر الحكم إلا في الملعب".

وأضاف خالد الغندور "الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمقاولون، أندية محترمة وقوية ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى، ومنتخب مصر الأكثر بطولات على مستوى إفريقيا".



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