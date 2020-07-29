خالد الغندور: الدوري الإنجليزي فيه لاعيبه ملهاش في الكورة

قال الإعلامي خالد الغندور أن هناك لاعبين في الدوري الإنجليزي أقل مهاريا من زملائهم في الدوريات الاخرى .
وتابع خالد الغندور خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " الزمالك "، قائلا: "في لاعبين في الدوري الإنجليزي معندهاش فكرة في الكورة ".
وأتم:" الحديث ليس على لاعبي ليفربول والفرق الكبيرة ولكن هناك لاعبين بالفعل ليس لديهم فكرة عن كرة القدم |.
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ورد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات فاروق جعفر أحد نجوم الأبيض أيضًا الأخيرة، بشأن حصد الأندية المصرية ومنتخب الفراعنة، بعض البطولات، بالمجاملات التحكيمية.