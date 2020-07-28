الأهلي يكذب شائعات سحب الشارة من أحمد فتحي

رد الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بشكل عملي على الشائعات حول سحب شارة القيادة من الظهير أحمد فتحي.





وشارك فتحي، في الشوط الثاني من عمر ودية الأهلي والجونة، المقامة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، وهو يحمل شارة القيادة.





وأعلن أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي يجهز قرارًا بسحب شارة القيادة من أحمد فتحي.



