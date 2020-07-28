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رياضة

الأهلي يكذب شائعات سحب الشارة من أحمد فتحي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:16 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد سمير
رد الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بشكل عملي على الشائعات حول سحب شارة القيادة من الظهير أحمد فتحي.

وشارك فتحي، في الشوط الثاني من عمر ودية الأهلي والجونة، المقامة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، وهو يحمل شارة القيادة.

وأعلن أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي يجهز قرارًا بسحب شارة القيادة من أحمد فتحي.

ورفض فتحي تجديد عقده مع النادي الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ثم أعلن رحيله إلى بيراميدز، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.
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