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رياضة

هيثم فاروق يرد على تصريحات فاروق جعفر

السبت 25/يوليه/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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سيد احمد
رد هيثم فاروق لاعب نادى الزمالك السابق ، على تصريحات الكابتن فاروق جعفر بشأن حصد الأندية المصرية ومنتخب الفراعنة بعض الألقاب، بمجاملات تحكيمية.



وقال هيثم فى تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " :" ‏الزمالك والاهلي والمقاولون والإسماعيلي حصلوا علي بطولاتهم الافريقية بفضل الله اولا ثم مجهود اللاعبين والاجهزة الفنية ودعم الجماهير وكذلك هوالحال بالنسبة لوصول منتخب مصر لكاس العالم 1990. استقيموا يرحمكم الله " .
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وكان فاروق جعفر خرج بعدة تصريحات أثارت الجدل في الساعات الأخيرة، حيث أكد أن منتخب مصر صعد لكأس العالم 1990، بمجاملة التحكيم.


كما كشف مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويسألوننا هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من الفريق المنافس، هذا كان يحدث مع جميع الأندية المصرية وليس الزمالك فقط".

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