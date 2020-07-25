هيثم فاروق يرد على تصريحات فاروق جعفر













وقال هيثم فى تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " : " ‏الزمالك والاهلي والمقاولون والإسماعيلي حصلوا علي بطولاتهم الافريقية بفضل الله اولا ثم مجهود اللاعبين والاجهزة الفنية ودعم الجماهير وكذلك هوالحال بالنسبة لوصول منتخب مصر لكاس العالم 1990. استقيموا يرحمكم الله " .

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وكان فاروق جعفر خرج بعدة تصريحات أثارت الجدل في الساعات الأخيرة، حيث أكد أن منتخب مصر صعد لكأس العالم 1990، بمجاملة التحكيم.









كما كشف مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويسألوننا هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من الفريق المنافس، هذا كان يحدث مع جميع الأندية المصرية وليس الزمالك فقط".





الزمالك والاهلي والمقاولون والإسماعيلي حصلوا علي بطولاتهم الافريقية بفضل الله اولا ثم مجهود اللاعبين والاجهزة الفنية ودعم الجماهير وكذلك هوالحال بالنسبة لوصول منخب مصر لكاس العالم 1990.

استقيموا يرحمكم الله — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) July 25, 2020