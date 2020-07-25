هاني رمزي يرد على تصريحات فاروق جعفر بشأن المجاملات التحكيمية

رد هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات فاروق جعفر أحد النجوم البارزين في تاريخ الزمالك، بشأن حصد الأندية المصرية ومنتخب الفراعنة بعض الألقاب، بمجاملات تحكيمية.





وقال هاني رمزي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "أتشرف بالانتماء إلى جيل 90 اللي من وجهة نظري من أفضل الأجيال في تاريخ الكرة المصرية بقيادة الجنرال ك. محمود الجوهري".





وصلنا لكأس العالم 90 كان حصاد جهد وتعب وولاء وحب لبلدنا من الجميع إدارة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير وبلد بأكملها وليس بمجاملة أحد". وأضاف "









وكان فاروق جعفر خرج بعدة تصريحات أثارت الجدل في الساعات الأخيرة، حيث أكد أن منتخب مصر صعد لكأس العالم 1990، بمجاملة التحكيم.



كما كشف مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويسألوننا هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من الفريق المنافس، هذا كان يحدث مع جميع الأندية المصرية وليس الزمالك فقط".