قيادي بـ مستقبل وطن: الرئيس وجه رسائل طمأنينة للمواطنين بشأن أزمة سد النهضة

أشاد المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمشروع المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي، بشأن استمرار مصر في مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة، وضبط عملية الملء والتشغيل.





وأكد في تصريحات له، أن الرئيس السيسي وجه رسائل طمأنينة للمواطنين بعدم القلق تجاه تلك القضية، وأن مصر ستستكمل مسار التفاوض وتجديد أي مفاوضات من شأنها تحقيق العدالة للطرفين، دون أن يطغى حق طرف على الآخر.





وأضاف «الهواري»، أن الرئيس السيسي أعلنها صراحة في كل المحافل أنه حريص على تنمية إثيوبيا بقدر تنمية مصر، ولكن بما لا يضر بأمن مصر المائي، وضرورة تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلي أن مياه نهر النيل خط أحمر وأمن قومي لمصر، والقيادة السياسية تتعامل بحكمة رغم استمرار التعنت الإثيوبي.



