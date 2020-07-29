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برلمان

قيادي بـ مستقبل وطن: الرئيس وجه رسائل طمأنينة للمواطنين بشأن أزمة سد النهضة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:26 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الرحمن سرحان
أشاد المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمشروع المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي، بشأن استمرار مصر في مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة، وضبط عملية الملء والتشغيل.

وأكد في تصريحات له، أن الرئيس السيسي وجه رسائل طمأنينة للمواطنين بعدم القلق تجاه تلك القضية، وأن مصر ستستكمل مسار التفاوض وتجديد أي مفاوضات من شأنها تحقيق العدالة للطرفين، دون أن يطغى حق طرف على الآخر.

وأضاف «الهواري»، أن الرئيس السيسي أعلنها صراحة في كل المحافل أنه حريص على تنمية إثيوبيا بقدر تنمية مصر، ولكن بما لا يضر بأمن مصر المائي، وضرورة تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلي أن مياه نهر النيل خط أحمر وأمن قومي لمصر، والقيادة السياسية تتعامل بحكمة رغم استمرار التعنت الإثيوبي.

وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن»، إلي أن مصر سبق وأطلقت تحذيرًا صريحًا شددت فيه على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه ثقة كبيرة في قدرة القيادة السياسية في التوصل لحل والحفاظ علي حقوق المصريين في المياه.
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