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السفير محمد ححازي: الرئيس السيسي أوضح معنى القيادة السياسية الرشيدة.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:50 ص
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
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محمد حليم قنديل

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح خلال تصريحاته عن سد النهضة- خلال افتتاح مشروعات في مدينة الروبيكي- معنى القيادة السياسية الرشيدة.

وأضاف السفير محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية, أن الرئيس السيسي أكد أن مصر متمسكة بحقوقها المائية في مياه نهر النيل.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الحصول علي حقوقنا في نهر النيل؛ سيأتي عن طريق المفاوضات الدبلوماسي وهذا ما تسعى إليه مصر.

وأوضح السفير محمد حجازي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستبعد دائما التدخل العسكري للحفاظ علي حقوقنا المائية في نهر النيل، ويردّد دائما اننا نريد أخذ حقوقنا بالمفاوضات أولا.

وأشار إلي أن الرئيس السيسي في تصريحاته عن سد النهضة قال: "الأسد لا أحد يستطيع أن يأخذ أكله، ونحن لن نتنازل عن حقوقنا في نهر النيل", موضحا أن الخير يأتي لنا من الجنوب.

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