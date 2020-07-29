مدحت العدل: الخطيب طلب مني كتابة فيلم عن قصة حياته

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن واقعة جمعته قبل سنوات مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، حيث طلب الأخير كتابة فيلم عن قصة حياته.

وأضاف "العدل" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أوضة لبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار، ان محمود الخطيب كان يرغب في كتابة فيلم عن قصة حياته .

وأوضح العدل أن الخطيب تحدث معه بشأن هذا الموضوع، ورشح أحمد حسام "ميدو" للقيام بدور قصة حياته.

وأشار العدل إلى أنه نصح الخطيب أن يكون الشخص الذي سيقوم بدوره؛ يملك كاريزما، وحريف، وميدو لا يصلح؛ لأنه يفكر في ان يجسد شخصيته بعد فترة.