المسماري ينفي إصابة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بـ فيروس كورونا

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إصابة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "روسيا اليوم".





وقال اللواء المسماري إن الصفحة التي تحمل اسمه ونشرت أنباء حول إصابة عقيلة صالح بكورونا، مزورة، موضحا أن رئيس البرلمان الليبي بصحة جيدة.





وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا 3017 حالة، منها 2371 حالة لا تزال نشطة، و579 تماثلوا للشفاء، و67 حالة وفاة.





وأنهى رئيس البرلمان الليبي زيارة أجراها مؤخرا إلى المغرب.





من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن مبادرة مجلس النواب الليبي لإيجاد حل للملف الليبي تشكل تطورا إيجابيا لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية.



