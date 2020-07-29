القلايا والأرز باللحمة يحتل موائد أبناء مطروح خلال عيد الأضحى

لكل مجتمع عاداته وتقاليده التى تختلف بين محافظات مصر ويتميز أبناء محافظة مطروح بالاختلاف خاصة خلال عيد الأضحى المبارك سواء فى الذبح أو عادات الطعام.





فالجميع يحرص على مشاركة فرحة العيد بالتوجه إلى منازلهم أو تجمع جميع الأبناء عند والدهم، حيث يقوم كل واحد بذبح أضحيته بنفسه ويشارك الجميع بعض فى تجهيز الأضحية دون اللجوء للجزارين.









كما أن بدو مطروح غالبا ما يربون أضحيتهم بمنازلهم أو يقومون بالشراء من بعض الأشخاص المعروفين لديهم لضمان جودة الأضحية، مع الحرص على أن تكون أغنام البرقى هى أضحيتهم نظرا لجودتها وتميزها.





يقول محمد فرج، إنه فور ذبح الأضحية يتم تجهيز القلايا والتى تحتل مائدة الإفطار، وهي عبارة عن خليط من كبد الأضحية ورئتها وقلبها وتقطع إلى قطع صغيرة وتطهى مع بعض من شحوم الأضحية وبعض من السمن، ويتم تجهيز البطاطس وتحميرها ووضع المخلل على المائدة، بالإضافة إلى العيش المخبوز داخل المنزل.





وأضاف أن النساء تقوم بتجهيز لحوم الأضحية لوجبة الغداء لتتجمع الأسرة البدوية في أول أيام العيد على لحوم الأضاحي، لافتا إلى أن الغداء يكون عبارة عن وجبات اللحم والأرز الأصفر بالكركم والشوربة المغربي، ولا يقدم الأرز الأبيض في تلك الوجبات.





وأوضح أن الزردة وهى عبارة عن الشاى الأخضر والأحمر يتم تناوله طوال اليوم، خاصة بعد الإفطار أو الغذاء والذى يفضله غالبية البدو.









وقال باسط منيسي من أهالى مطروح، إن غالبية البدو يحرصون على الذهاب إلى بيت كبير العائلة، لقضاء العيد هناك تاركين منازلهم في المدن والتوجه إلى المناطق الصحراوية، حيث التجمعات السكانية للقبائل ويتم نحر كل واحد ذبيحته بنفسه بحضور جميع أفراد الأسرة ليفرح الجميع.





وأضاف أن الرجال وأطفالهم من الذكور يأكلون على مائدة منفصلة عن مائدة النساء والفتيات، وهو تقليد عرفي متبع نظرًا لوجود ضيوف عادة من الرجال.