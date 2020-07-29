بدون مسكنات.. حيل سريعة للتخلص من الصداع النصفي

تلعب عاداتك الغذائية أيضًا دورًا كبيرًا في حالة صحتك، وإذا كنت ترغب في السيطرة على نوبات الصداع النصفي ، فحاول اتباع هذه القواعد البسيطة التي يقدمها موقع "برايت سايد".





ابق رطبًا ...

قد يحدث صداع بسبب الجفاف بعد التعرق الشديد أو بسبب الإسهال أو القيء. ويمكن أن تظهر مع أعراض مثل الدوخة والتعب وسرعة ضربات القلب.لذلك عليك أن لا تغفلي تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للتأكد من أن جسمك يعمل بشكل صحيح.





لا تتخطي وجبات الطعام



يجب عليك تقسيم الوجبات الرئيسية إلى 5-6 وجبات صغيرة في اليوم ستمنعك تلك الحيلة من الشعور ب الصداع بسبب الجوع





تناول الفيتامينات والمعادن



يمكن أن يؤدي انخفاض تناول حمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والنحاس والفيتامينات D و B2 و B6 و B12 إلى صداع شديد. للحفاظ على توازن العناصر الكلية والعناصر الدقيقة في جسمك ، من الأفضل شراء مكمل غذائي إضافي.





تناول المزيد من الفواكه والخضروات والبقوليات..