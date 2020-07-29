محمد نجيب: حسام غالي سبب انتقالي للجونة.. وفضلت الأهلي عن الزمالك

كشف محمد نجيب مدافع النادي الأهلي السابق، عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء وانضمامه لنادي الجونة، بعد نهاية مدة عقده مع القلعة الحمراء.





وقال نجيب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم": "سيد عبد الحفيظ أخبرني بأن علاقتي تنتهي بالأهلي بنهاية عقدي، كنت في رحلة استجمام بالغردقة، ونشرت صورة بأنني في الجونة؛ فتحدث معي حسام غالي وقتها "قالي انت مبتكلمنيش ليه وتعرفني انت فين، وجالي واتكلم معايا وقالي عايزينك تبقى معانا ".





وأضاف: "واجهنا سوء توفيق الفترة الماضية، لدرجة أن نيبوشا جاء إلينا في مباراة الكأس وقال لنا لو خسرتوا النهاردة همشي، وبالفعل رحل عن الفريق".





وواصل: "بيدرو يعرفني منذ تواجدي بالأهلي، ولكنه يتعامل مع جميع اللاعبين بنفس الطريقة، طموحاتنا كانت كبيرة قبل بداية الموسم في ظل المجموعة المتواجدة ولكن تأثرنا بنتائج سلبية بسبب عدم التوفيق، ولدينا 8 مباريات على ملعبنا بالدور الثاني نسعى لاستغلالهم".





وعن كواليس عرض الزمالك قال نجيب: "الزمالك فاوضني مع عرض الأهلي وعرض أموالاً أكثر ولكن رغبتي كانت للأهلي ومضيت على رغبة الانتقال للنادي، والمهندس عدلي القيعي كلمني وقت التوقيع وقولت له أنا ممكن أتنازل عن جزء من فلوسي للانضمام للنادي وقد حدث بالفعل".