انظر لنفسك ومستقبلك فقط.. أحمد فلوكس يشارك جمهوره بصورة جديدة

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بصورة جديدة من خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وكتب فلوكس معلقا علي الصورة: انظر لنفسك ومستقبلك فقط ".





وحازت الصورة علي اعجاب الكثير وجاءت التعليقات عليها ما بين :" منور الدنيا ، عندك حق ، الفنان المحترم ".





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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



