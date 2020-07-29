AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تامر النحاس: مروان محسن جدد 3 مواسم للأهلي بدون شروط جزائية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:21 ص
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
أحمد هاني
كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن تجديد مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لعقده لمدة 3 مواسم.

وقال النحاس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن جدد عقده مع الأهلي بدون أى مشاكل أو أزمات ومسؤولو المارد الأحمر نفذوا معظم طلباته ولم يكن هناك أى أزمة على الإطلاق، وهو إضافة للفريق الأحمر وملتزم للغاية".
 
وأضاف: "الاتفاق تم بسلاسة ولم يحدث خلافات بيننا بل حصلنا على 95% مما أردناه، ولا توجد أي شروط جزائية".

وأشار إلى أن "الحديث عن انتقال رجب بكار للزمالك سابق لأوانه؛ بسبب عدم انتهاء الموسم الجاري، ومن الممكن أن يحدث الكثير خلال الفترة المقبلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

تامر النحاس: سعد سمير لم يضع شروطًا للتجديد لـ الأهلي.. فيديو

لو كنت مسئول لاستغنيت عنه.. إبراهيم سعيد: مروان محسن محظوظ باللعب فى الأهلي ..فيديو

جلسة بين أمير توفيق ومروان محسن لحسم تجديد تعاقده للأهلي

تامر النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي خلال أيام

ترشيحاتنا

الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم

حكم بيع جلود الأضحية أو التبرع بثمنها للجمعيات الخيرية.. دار الإفتاء تجيب

سمكة الشمس.. العثور على مخلوق ضخم يشبه الفضائيين .. صور

للتخلص من الكوابيس المزعجة.. الإفتاء توصى بـ 3 أمور

شاه.. رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

موجز السوشيال.. وزير الشباب والرياضة ينعى طبيب الغلابة.. الحلفاوي يرفض تسمية محطة مترو الزمالك صفاء حجازي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتتعشمش لتموت.. التشاؤم والتوقع أكثر من اللازم يسبب الوفاة المبكرة

مخاطر جديدة.. طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

تشويقية جديدة من رولز رويس لـ جوست 2021 الجديدة.. صور