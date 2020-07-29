تامر النحاس: مروان محسن جدد 3 مواسم للأهلي بدون شروط جزائية

كشف تامر النحاس ، وكيل اللاعبين، عن تجديد مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لعقده لمدة 3 مواسم.





وقال النحاس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن جدد عقده مع الأهلي بدون أى مشاكل أو أزمات ومسؤولو المارد الأحمر نفذوا معظم طلباته ولم يكن هناك أى أزمة على الإطلاق، وهو إضافة للفريق الأحمر وملتزم للغاية".

وأضاف: "الاتفاق تم بسلاسة ولم يحدث خلافات بيننا بل حصلنا على 95% مما أردناه، ولا توجد أي شروط جزائية".



