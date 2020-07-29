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رياضة

أخبار الرياضة| كاف يستقر على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب.. والأهلي يقترب من إنهاء صفقة رمضان صبحي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:06 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار، الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


كشف محمد نجيب مدافع النادي الأهلي السابق، عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء وانضمامه لنادي الجونة، بعد نهاية مدة عقده مع القلعة الحمراء.



كشفت قناة الرياضية المغربية، عن مواعيد وتوقيتات، مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/ 2020 والتي تم تأجيلها مسبقا بسبب تفشي فيروس كورونا.



كشف محمد ناجي جدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك معه عقب تألقه في بطولة أمم افريقيا 2010.


كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد عودته للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به خلال أزمة كورونا.


قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إن ناديه تعاقد مع مدرب برتغالي، لتولى القيادة الفنية لفريقه خلال الفترة المقبلة مطلع الموسم الجديد، على إثر عودة النشاط بعد توقفه بسبب كورونا.


أشاد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق بـ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، مؤكدًا أنه يصنع جيلًا جديدًا للفريق الأبيض، بضخ دماء جديدة في التشكيلة.


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس التطورات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف النادي الأهلي.
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