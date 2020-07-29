نشرة الفن | ألبوم جديد لـ إليسا.. هوت شورت لقاء الخميسي يشعل السوشيال ميديا.. راندا البحيري تدخل ساحر النساء

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

كشفت النجمة اليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى" من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ونشرت إليسا فيديو ترويجيًا للألبوم ، واحتوى على الكتابة التالية "3 أيام على طرحه".





اقتربت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق المليون الثاني بعد مرور أقل من أسبوع على طرحها بقناتها الرسمية على يوتيوب.





شاركت الفنانة لقاء الخميسي،جمهورها بصورة عبر خاصية الاستوري لحسابها بموقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام" خلال قضائها العطلة الصيفية .





وظهرت لقاء الخميسي ، في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية "شورت جينز، وتوب اسود".





عبّر النجم أحمد عز عن سعادته البالغة بالوقوف علي خشبة المسرح من خلال مسرحية "علاء الدين" والذي وصفها بـ"حالة خاصة" والأقرب إلي قلبه .

وأضاف "عز" خلال لقائه مع فاطمة مصطفي في برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة "الراديو 9090"، إن "علاء الدين" عرض كبير يقدم بشكل احترافي غير مسبوق في مصر، وهو ليس مسرحا بالمعنى التقليدي، وهذا أحد أسباب رغبة فريق عمل المسرحية في عودتها بعدما سمحت الظروف بذلك.





أعلنت الفنانة راندا البحيرى عن أولى بطولتها السينمائية من خلال فيلم " ساحر النساء ". وكتبت راندا البحيري، من خلال حسابها على "فيسبوك": "لكل اللي سألني عن الأفلام اللي بصورها حاليا و كذا صحفي مشكورين عايزين يعرفوا ايه الفيلم اللي هو بطولتي أنا و محمد سليمان؛ اسمه (ساحر النساء)".



