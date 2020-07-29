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فن

بـ هوت شورت جينز.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:41 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة لقاء الخميسي،جمهورها بصورة عبر خاصية الاستوري لحسابها بموقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام" خلال قضائها العطلة الصيفية . 

وظهرت لقاء الخميسي ، في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية "شورت جينز، وتوب اسود". 

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يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

بـ هوت شورت جينز.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
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