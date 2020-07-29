محاكاة لأول مباراة رسمية.. الجبلاية تطبق الـ VAR فى ودية الزمالك وطلائع الجيش

قرر اتحاد الكرة تفعيل تقنية الفيديو المعروفة بـ var اليوم، الأربعاء، فى مباراة الزمالك الودية وطلائع الجيش المقرر إقامتها على ملعب استاد برج العرب استعدادا للدورى الممتاز.









كان الفارس الأبيض خاض ٤ مواجهات ودية تغلب خلالها على فرق سموحة ووادى دجلة وطنطا وتلقى خسارة أمام نادى بيراميدز.









وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة انتهاء أزمة مباراة الزمالك مع نظيره طلائع الجيش الودية المقرر إقامتها اليوم، الأربعاء، على استاد برج العرب بالمعسكر التدريبي المغلق.









وقال المصدر ذاته إن الأزمة انتهت وسوف تتم إذاعة المباراة الودية بتقنية الفيديو المعروفة بـ var وتطبيقها فى اللقاء الودي بين الزمالك وطلائع الجيش من أجل عمل محاكاة لأول مباراة رسمية بعد عودة الدورى على ملعب برج العرب الذى يستضيف لقاء الزمالك والمصري.









وأضاف أن قناة "أون تايم" الناقلة للقاء الودي نجحت فى انهاء الأزمة عبر تأجير عربة إذاعة خارجية لنقل اللقاء وتطبيق تقنية الفيديو فى اللقاء.









وشدد على أن المختصين فى الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو تواصل مع مسؤلى قناة "أون تايم" لإنهاء الأزمة نظرا لرغبة مسئول اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى عمل محاكاة باللقاء الودي وتطبيقها فى مباراة الزمالك والمصري فى أول مباراة رسمية بعد عودة الدورى الممتاز.









ولفت إلى أن مسئولى الشركة الإسبانية حصلوا على تأكيدات من مسئولى قناة "أون تايم" بانتهاء الأزمة وتأجير عربة إذاعة خارجية لتفعيل تقنية الفيديو.









يذكر أن الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يستعد لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز.