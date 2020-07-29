انهالت عليه بالضرب المبرح.. امرأة مسنة تلقن لصًا حاول سرقتها درسًا قاسيًا.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يرصد اللحظة التي لقنت فيها امرأة مسنة لصًا حاول سرقة هاتفها المحمول درسًا قاسيًا، حيث انهالت عليه بالضرب المبرح وطاردته حتى أجبرته على الفرار على متن دراجة نارية في نهاية المطاف.





وفي بداية الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة منزلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، شوهدت السيدة المسنة وقد كانت تجلس أمام منزلها بمنطقة "سانتاندر" في كولومبيا ممسكة بهاتفها المحمول، قبل أن تتوقف دراجة نارية على متنها شخصان أمام المنزل، واقترب أحدهما في أعقاب ذلك من المسنة شيئًا فشيئا، وفجأة هاجمها محاولًا الاستيلاء على هاتفها.









لكنها تمكنت من مقاومته والتصدي له، كما انتزعت الخوذة التي كانت يرتديها وانهالت بالضرب عليه، مما اضطره إلى الركض مبتعدًا عنها، لكنها طاردته، حتى لاذ بالفرار برفقة شريكه على متن الدراجة النارية ، وكان من الواضح أن رد فعل المسنة فاجأه وأصابه بالذعر.





وفي الوقت ذاته، شوهد رجل آخر كان يجلس مسترخيًا على مقربة من هذه السيدة وقت تعرضها لمحاولة السرقة، والأمر اللافت للنظر هو أنه لم يحاول التدخل لمساعدتها، وظل في مكانه وكأن شيئًا لم يحدث.









وأفادت تقارير إخبارية بأنه لم يتم بعد التوصل إلى أي من اللصين اللذين حاولا سرقة المسنة.



