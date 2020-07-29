بعد تساقط الأمطار بغزارة على جبل عرفات.. تعرف على طقس السعودية اليوم





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تقريرا عن حالة الطقس لليوم " الأربعاء" حيث توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.





وكشف التقرير الصادر عن الهيئة اليوم أن الأمطار التي من المتوقع أن تشهدها بلاد الحرمين ستكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.





كما أشار التقرير الخاص بطقس اليوم " الأربعاء " الي إمكانية تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: القصيم وحائل والرياض.





ولفتت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الي إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.





بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





جدير بالذكر أن سماء مكة المكرمة قد شهدت بالأمس برقا فيما شهد جبل عرفات تساقط أمطار غزيرة .