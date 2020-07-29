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أخبار العالم

تقبلوا التعايش.. وزير الصحة الفرنسي: كورونا سيبقى معنا لوقت طويل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:14 ص
وزير الصحة الفرنسي
وزير الصحة الفرنسي
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شيماء مصطفى
دعا وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، المواطنين إلى تقبل فكرة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد فيران أن كورونا سيبقى معنا لوقت طويل نسبيا.

وفي وقت سابق، رفض وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، استبعاد تجديد إغلاق الحدود إذا زادت حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال فيران معلقا على إمكانية تجديد إغلاق الحدود في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية "لا يمكن استبعاد أي شيء مقدما".

وقبل يوم واحد، أوصت السلطات الفرنسية المواطنين بتجنب زيارة اقليم كاتالونيا الإسباني؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك.

وأضاف فيران أن التكلفة "الاجتماعية والاقتصادية والنفسية" للعودة إلى الإغلاق ستكون مرتفعة للغاية.
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