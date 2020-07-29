في 24 ساعة.. إيطاليا تسجل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة بـ 170 حالة تم تسجيلها أمس الاثنين.





وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آنسا) في نسختها الإنجليزية أنه تم إجراء 48170 مسحة يوم الثلاثاء مقارنة بـ 25551 مسحة أمس الاثنين، موضحة أن 11 شخصا توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد وفيات كورونا بلغ حتى الآن 35123 موضحة أن عدد من تعافوا من المرض بلغ حتى الآن 198756 بزيادة 163 متعافيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في إيطاليا، بما في ذلك المتوفى والمتعافى والإيجابي حاليا هو 246488.



