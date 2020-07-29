تعليق لوزير الخارجية السعودي على آلية تنفيذ اتفاق الرياض

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي علي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض أمر جيد حيث قال: موافقة الحكومة اليمنية والانتقالي على العمل المشترك خطوة إيجابية".





ووفق صحيفة الرياض السعودية، فقد أكد الوزير السعودي " بن فرحان" أن الموافقة اليمنية علي العمل المشترك ستعمل علي تعزيز الصفقة بل وستسمح للحكومة اليمنية بممارسة أعمالها من عدن.





جدير بالذكر أن مصدر سعودي مسؤول، قد قال إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية.





كما تتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تشكيل حكومة يمنية بالتناصف بين الشمال والجنوب، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات، خلال ثلاثين يوما على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.





وشملت أيضا الآلية خروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.