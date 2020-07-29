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دلالاتها كثيرة.. خبير سياسي: رسائل السيسي في "الروبيكي" طمأنت المصريين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:01 ص
مختار غباشي نائب
مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها بالأمس خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي هدأت الشارع المصري بالداخل، كما أنها كانت تحمل مجموعة من الرسائل القوية للخارج.

وأضاف "غباشي" خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن الرئيس السيسي أكد أن القيادة تهتم بمصالح المواطن المصري، ومنها ما يرتبط بالتصدير الذي يعزز نمو الاقتصاد المصري. 

وأشار إلى أن حديث رئيس الجمهورية حمل اهتمامًا بقطاعات انهارت خلال السنوات الماضية وكان يتمتع بها الاقتصاد المصري، مثل قطاع النقل، وتحديدًا السكك الحديدية، وتحدث الرئيس السيسي عن ضخ مبلغ تريليون و100 مليار دولار على مدار 10 سنوات لقطاع النقل، كما أكد الرئيس أهمية ضبط المواعيد خلال حديثه مع المهندس كامل الوزير وزير النقل. 

وذكر أن الرئيس السيسي تحدث عن عدد من القضايا الهامة التي وجّه فيها رسائل للخارج، مثل سد النهضة والقضية الفلسطينية والقضية الليبية ولعبة التوازن الدولية في منطقة الشرق الأوسط، لأن كل تلك القضايا تمس الامن القومي المصري وأن القيادة السياسية المصرية لها دور كبير فيها. 
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