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برلمان

يقدم دعمًا كبيرا لهم.. برلماني: الرئيس السيسي حريص على حقوق ذوي الإعاقة والأطفال المشردين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:12 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد و يوسف سامح
أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر". 

وأكد بركات في بيان الأربعاء، دور صندوق "عطاء" في دعم الأنشطة المختلفة لذوي الإعاقة، ومن بينها الجمعيات الأهلية الخاصة بهم، والجامعات والمدارس المتخصصة، وتوفير أى مستلزمات أو أجهزة تعويضية ودور إقامة لذوي الإعاقة، فهو يعتبر أول صندوق خيري تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفا أن هذه الصناديق تعد طريقة جيدة لدعم الأنشطة الخدمية لو أُحسن توظيفها وحظيت بالرعاية والرقابة اللازمتين. 

وذكر أن اصحاب الهمم يحظون باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية ، ويحرص دائمًا على ضمان حقوق هذه الفئة والاحتفاء بهم كل عام، مؤكدًا أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات على البذل والعطاء يتحتم علينا مساعدتهم، فهم يمثلون نحو 15 % من المجتمع المصري.

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "أطفال بلا مأوى"، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديم أفضل برامج الرعاية والتأهيل ودمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم، مؤكدًا أن تكليف الرئيس يجد دعم من كافة مؤسسات الدولة، والقيادة السياسية تحاول توفير الدعم المالي اللازم، كما أن إعادة دمج هؤلاء الأطفال داخل المجتمع هو الهدف الأساسي من تلك المبادرات. 

وأشار إلى أن مبادرة "أطفال بلا مآوي" ساهمت بالكثير في الحد من الظاهرة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري، ‏والتي تمثل أحد الإشكاليات الرئيسية التي تواجه التنمية في الحالة المصرية، كما أنها تمثل عائقًا أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو وتشير الأدبيات والخبرات الدوليّة.
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