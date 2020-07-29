قالوله «أنت متسوقش عربية».. حكاية سيارة «طبيب الغلابة»

لم ينته الحديث عن طبيب الغلابة، منذ وفاته وهو متصدر كل محركات البحث نظرًا لأعماله الإنسانية وبساطته، بعدما وهب نفسه لعمله وخدمة الفقراء والمساكين بدون مقابل، واستطاع محمد مشالي، أن يخطف قلوب الكثيرين بوجهه البشوش وتواضعه.





لم يغلق باب عيادته المتواضعة أمام محتاج أو مسكين في يوم ما، رفع شعار القناعة كنز لا يفنى، واكتفى بالأموال الصغيرة التي تساعده على تكمله مشوار العطاء بلا مقابل.

صرح الدكتور محمد مشالي في أحد اللقاءات مع المذيع محمود سعد ببرنامج باب الخلق" أنه يقضي معظم أوقاته بين أركان العيادة حتى في المناسبات لم تغلق العيادة وتظل مفتوحة أمام الجميع لمداوة آلام المرضى، وبعد الكشف على المحتاجين ينصرف إلى منزله دون مستقلًا القطار وعربات الأجرة.

وبادره محمود سعد بالسؤال هل تمتلك العربية فأجاب بصوت مضحك "أنا جبت عربية وجم يعلموني السواقة قالولي لا متسوقش .. أنت هتعمل مشاكل لو سوقت، روحت بايع العربية"، عاش مشالي حياة بسيطة للغاية، وكانت عيادته متواضعة ولم يمتلك سيارة أو هاتفًا محمولًا.